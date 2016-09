Aerohive präsentiert umfassende Lösung für softwaredefinierte LANs

SD-LAN macht kabellose und kabelgebundene Netzwerke anpassungsfähiger, sicherer und kosteneffektiver



(press1) - München, 12. September 2016 - Mit der branchenweit umfassendsten Lösung für softwaredefinierte LANs (SD-LANs) erweitert Aerohive Networks® (NYSE:HIVE) die Zugriffsschicht um Funktionen für flexible WLAN- und LAN- Netzwerke. SD-LAN ist ein neuartiger Ansatz für den Netzwerkzugang und richtet sich speziell an Unternehmen, die ihre Netzwerke an immer neue Mobilitäts- und Geschäftsanforderungen anpassen müssen.



Aerohive ist führend bei der Umstellung auf SD-LAN im Unternehmen und liefert als erstes Unternehmen entsprechende Lösungen für diese neue Netzwerkarchitektur. Das SD-LAN-Portfolio umfasst derzeit neben einer neuen Reihe von in der Cloud-gemanagten Access Switches den AP250, einen Wave 2 802.11ac Access Point mit zwei per Software wählbaren Funksendern für Übertragungen im 5-GHz-Bereich, die jüngste Version des HiveManager® für die cloudbasierte Netzwerk- und Policy-Verwaltung, eine dynamische, anwendungs- und identitätsorientierte Netzwerkfunktionalität sowie eine offene API-Plattform. Damit verfolgt Aerohive als erster Vertreter seiner Branche einen softwaredefinierten Ansatz für anpassungsfähige, sichere und kosteneffektive kabelgebundene und kabellose Netzwerke.



Die wichtigsten Fakten auf einen Blick



· Moderne Netzwerke müssen ständig modifiziert und angepasst werden, um mit dem rasanten Entwicklungstempo mobiler Technologien mithalten zu können. Herkömmliche Netzwerkarchitekturen sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Anders ist das bei SD-LAN: Gestützt auf das Funktionsprinzip von softwaredefinierten Netzwerken (SDNs) im Rechenzentrum und softwaredefinierten WANs (SD-WANs) verfolgt es einen innovativen Ansatz, der hochgradig anpassungsfähige, sichere und kosteneffektive Netzwerke mit kabelgebundenem und kabellosem Zugang ermöglicht. Das Resultat ist eine anwendungs- und richtlinienorientierte Architektur, die zusätzliches Performancepotenzial von Hard- und Software freisetzt und selbstorganisierende, zentral gemanagte Netzwerke ermöglicht, die sich einfacher betreiben, integrieren und skalieren lassen. Aerohive ist der erste Hersteller, der eine komplett ausgearbeitete SD-LAN-Lösung auf den Markt bringt.



· SD-LAN bietet fünf Schlüsselmerkmale für die dynamischen Zugangsnetze der Zukunft:



o Anwendungsoptimierung - Ermöglicht die Priorisierung und dynamische Anpassung von Netzwerkleistung und -verhalten auf Grundlage der Anwendungen, die im Netzwerk ausgeführt werden. Netzwerkressourcen können somit gezielt auf die wichtigsten Aktivitäten einer Organisation fokussiert werden.



o Identitätsorientierung - Gestattet die dynamische Definition der Aktionen, die Benutzern, Clients und Dingen beim Zugriff auf das SD-LAN gestattet sind. Dabei können die kontextbasierten Zugriffspolicies entweder einzelnen Benutzern bzw. Geräten oder Gruppen von Benutzern zugeteilt werden.



o Anpassungsfähige LAN- und WLAN-Zugriffsschicht - Die hierbei verwendeten Wireless Access Points und Access Switches sind so konzipiert, dass sie intelligent auf geänderte Netzwerkkonfiguration und -anforderungen reagieren können. Im Funktionsumfang enthalten sind Steuerungsprotokolle für Selbstoptimierung und Selbstheilung sowie Geräteverhalten, das mittels Software modifiziert werden kann.



o Cloud-Management - Stellt eine zentralisierte Verwaltung von Netzwerkbetrieb und Richtlinien bereit, wobei Policy-Änderungen innerhalb der verteilten Netzwerkinfrastruktur in Echtzeit an Switches und APs übergeben werden. Das Cloud-Management ermöglicht dynamische Netzwerke, die straff verwaltet und kosteneffektiv betrieben werden.



o Offene APIs - Innovative Programmierschnittstellen ermöglichen die enge Koppelung von Netzwerk- und Anwendungsinfrastruktur; dadurch eröffnen sie neue Einblicke und stellen sicher, dass sich das Netzwerk nahtlos in die IT-Umgebung einfügt.



· Die neue SD-LAN-Lösung von Aerohive stützt sich auf bewährte Aerohive-Technologien und beinhaltet darüber hinaus neu entwickelte Access Points, Switches und Funktionen für das Cloud-Management. Dabei werden sämtliche Aspekte des Netzwerkzugangs mit softwaregesteuerter Intelligenz angereichert:



o Anwendungsvisibilität und -kontrolle - Das Zusammenspiel aus QoS-Modul und DPI-Firewall (Deep Packet Inspection) an der Peripherie des Netzwerks ermöglicht die dynamische Optimierung und damit die flexible Anpassung an neue Anwendungs-, Netzwerk- und Geschäftserfordernisse.



o Kontextbasierte Richtlinien - Definieren die präzise Kontrolle über die Benutzer, Geräte und Dinge, die sich im Netzwerk anmelden dürfen, mit feinmaschiger Kontrolle der zulässigen Aktionen über rollenbasierte Zugriffsrechte einschließlich uhrzeit- und standortbasiertem Zugriff, VLAN-Management, Anwendungsrechten und Bandbreite.



o Verteilte Zugangsinfrastruktur - Die neue Generation der Aerohive Switches und Wireless Access Points bietet native Unterstützung von SD-LAN-Implementierungen. Der Aerohive AP250 Access Point verfügt über selbstoptimierende, selbstheilende und selbstorganisierende Fähigkeiten, zwei per Software wählbare Funksender im 5-GHz-Bereich, einen integrierten IoT-fähigen USB-Port sowie Bluetooth Low Energy für iBeacon-Anwendungen. Die kooperative WLAN-Steuerung verbessert Übertragungsgeschwindigkeit, Reichweite und Widerstandsfähigkeit von Unternehmensnetzen der verschiedensten Größe. Die in der Cloud verwalteten Enterprise Switches gestatten den Unternehmen die Schaffung eines SD-LANs, das kabelgebundene und kabellose Komponenten vereint, wobei verschieden hohe Portdichten sowohl die Desktop- als auch die Rack-Montage ermöglichen und das Switch-Management komplett über den HiveManager NG erfolgt.



o Zukunftsweisendes Cloud-Management - Der HiveManager NG senkt Komplexität und Kosten durch eine einzige Anwendung für die zentralisierte Automatisierung und das programmierbare Management. Der als Public- und Private-Cloud-Variante erhältliche HiveManager NG markiert eine neue Herangehensweise bei der Bereitstellung und Unterstützung moderner Netzwerkzugänge.



o Anwendungen und Erkenntnisse - Die offene API-Plattform bietet mehr als nur Konnektivität, denn ihre Programmierschnittstellen ermöglichen die Erstellung maßgeschneiderter IT- und Geschäftsanwendungen, die eigene Netzwerkdaten nutzen.



· Trotz des hochmodernen Softwarekonzepts der SD-LAN-Architektur wird der Netzwerkbetrieb deutlich vereinfacht. Selbst der Einstieg in die SD-LAN-Technologie ist einfach. Interessenten benötigen lediglich einen Access Point, einen Switch und eine Cloud-Lizenz: Einen kostenlosen Access Point, mit dem Sie Ihr SD-LAN-Projekt starten können, erhalten Sie über folgenden Link: www.aerohive.com/freeap



Zusätzliches Material



· Software-Defined LAN im Überblick



· SD-LAN Erklärvideo



· SD-LAN-Blog: Why your network edge refresh strategy needs to be software defined



· Fallstudie MassChallenge



· Fallstudie College of William & Mary



Kommentare



"Die SD-LAN-Architektur von Aerohive ist nicht nur intuitiv und einfach zu verwalten, sie ermöglicht auch die Aufnahme neuer Enterprise-Funktionen und die Anpassung unseres Netzwerks an neue Gegebenheiten. Das ist wirklich einzigartig", sagt Roman Kern, Senior Director of Programs & Operations bei MassChallenge. "MassChallenge braucht einen Lösungspartner, der ebenso unternehmerisch denkt wie wir selbst und der unsere Mission und Vision versteht. Mit Aerohive haben wir einen solchen Partner gefunden."



"Das William & Mary College vertraut schon seit Jahren auf das Enterprise-WLAN von Aerohive", erklärt Norman Elton, Netzwerktechniker am College of William & Mary. "Am Anfang haben wir ein Netzwerk installiert, das auf Kapazität ausgelegt war, jetzt unterstützen wir Aerohives Vision des Software Defined Networking, um damit einen Netzwerkzugang der nächsten Generation zu ermöglichen. Vor kurzem haben wir damit begonnen, auf unserem Campus die SD-LAN AP250 Access Points mit softwaregesteuerter Intelligenz auszurollen, und freuen uns darauf, diesen innovativen Weg gemeinsam mit Aerohive fortzusetzen."



"Aus Sicht der Unternehmen bedeutet die digitale Transformation eine drastische Zunahme von Performance und Reichweite. Nicht umsonst steht sie bei IT und Business Executives weltweit ganz oben auf der Agenda," beobachtet Zeus Kerravala, Principal Analyst bei ZK Research. "Wer sich am besten anpassen kann, wird seine Führungsposition behaupten können. Eine Netzwerklösung auf SD-LAN-Basis hilft hier, denn sie verleiht der Infrastruktur insgesamt mehr Agilität, Flexibilität und Dynamik. Mit den cloudbasierten Lösungen von Aerohive können die Unternehmen den Netzwerkrand virtualisieren und so wichtigen Dingen wie der Anpassungsfähigkeit, der Kundenerfahrung und Produktivität der Mitarbeiter höchste Priorität einräumen."



Informationen über Aerohive Networks

Aerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichere Verbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die sie benötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sichere Plattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kunden weltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unter http://www.aerohive.com oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an. Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive folgen, unseren Blog abonnieren oder Fan unserer Facebook-Seite werden.



"Aerohive" ist eine eingetragene Handelsmarke von Aerohive Networks, Inc. Alle hier verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.



