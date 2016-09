Alexander Thamm GmbH anlässlich der European Business Awards 2016/2017 als National Champion ausgezeichnet

In Europas größtem Business-Wettbewerb zählt die Münchner Data Science-Beratung damit zu den Gewinnern in der Kategorie "Business of the Year 0-25 Mio. ¤ Umsatz"



(press1) - München, 8. September 2016 - Die Alexander Thamm GmbH wurde bei den von der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM geförderten European Business Awards (EBA) in der Kategorie "Business of the Year 0-25 Mio. ¤ Umsatz" als ein National Champion für Deutschland ausgezeichnet. In Europas größtem Business-Wettbewerb, in dem jedes Jahr exzellente Business-Lösungen und Best Practices innerhalb der europäischen Wirtschaftslandschaft prämiert werden, wird das Münchner Unternehmen nun an der 2. Runde des Wettbewerbs teilnehmen und sich gegen weitere deutsche und europäische National Champions beweisen.



Der Award wird 2016 bereits zum zehnten Mal verliehen und von Wirtschaftsführern, Wissenschaftlern und politischen Vertretern aus ganz Europa unterstützt. 2015/2016 waren mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern am Wettbewerb beteiligt.



Ausgewählt wurde die Alexander Thamm GmbH von einer unabhängigen Jury. In der ersten Phase der Beurteilung bewertete sie Kernwerte des EBA wie Innovation, Ethik und Erfolg, mit dem Beginn der zweiten Phase des Wettbewerbs fließt nun auch ein Firmenvideo sowie die Öffentlichkeit in die Beurteilung mit ein.



Die 2012 gegründete Alexander Thamm GmbH ist das erste rein auf Data Science und Big Data spezialisierte Beratungshaus im deutschsprachigen Raum und bildet seine Data Scientists in einem firmeneigenen, 12-monatigen Traineeprogramm zu einem großen Teil auch selbst aus. Das Unternehmen verzeichnet mit den nunmehr 50 Mitarbeitern inzwischen über 300 erfolgreich durchgeführte Data-Science Projekte in den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau, Automotive, Energie, Finanzen, Konsumgüter und Telekommunikation. Grundlage dieser erfolgreichen Projekte ist der eigenentwickelte, ganzheitliche Datenkompass, der alle relevanten und aufeinander aufbauenden Arbeitsschritte und Prozesse für Data Science-Projekte abbildet: Business Processes, Data Intelligence, Predictive Analytics und Insights Visualization. Dabei arbeitet das Unternehmen technologieunabhängig und kann seine Services individuell an bestehende IT-Lösungen anpassen.



"Über die Auszeichnung durch die European Business Award-Jury freuen wir uns sehr, da sie unterstreicht, wie wichtig Big Data, Datenauswertung und Data Science für das heutige Business sind. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist in vollem Gange und wir wollen Unternehmen dabei helfen, sie durch die richtige Nutzung von Daten zu meistern", sagt Alexander Thamm, Gründer und CEO der gleichnamigen Data Science-Beratung. "Natürlich sind wir auch stolz, zu den innovativsten und erfolgreichsten deutschen Unternehmen gezählt zu werden."



"Glückwunsch an die Alexander Thamm GmbH, die wie die anderen Nationalen Champions zentral für den Erfolg der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist und uns aufgrund der Kernprinzipien Innovation, Ethik und Erfolg völlig überzeugt hat", sagte Adrian Tripp, CEO der European Business Awards.



In der zweiten Wettbewerbsphase dürfen die National Champions in einer Video-Präsentation nun ihre eigene Geschichte erzählen und ihren geschäftlichen Erfolg erläutern. Die unabhängige Jury wird den Besten dieser Gruppe dann den Status "Ruban d'Honneur" verleihen und sie zum Gala-Finale 2017 einladen. Die Videos werden zudem in einer zweistufigen öffentlichen Abstimmung bewertet. Die Firma mit den meisten Stimmen in ihrem Land erhält dann den Titel "National Public Champion". Im vergangenen Jahr wurden über 227.000 Stimmen abgegeben. Weitere Informationen zum European Business Award sowie zum Hauptsponsor RSM finden Sie unter www.businessawardseurope.com oder www.rsmi.com.



