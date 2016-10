E-Mail-Marketingspezialist Inxmail startet bundesweite Seminare

(press1) - 14. Oktober 2016 - Der Freiburger E-Mail-Marketingspezialist baut sein Weiterbildungsangebot aus: Mitte November startet Inxmail mit den "E-Mail-Marketing INSIGHTS: So erreichen Sie Ihre Kunden" in München und Hamburg. Das Seminar zeigt, wie gelungenes E-Mail-Marketing funktioniert und vermittelt Expertenwissen zu allgemeinen Grundlagen, Strategie sowie die praktische Umsetzung von E-Mail-Kampagnen. Es richtet sich an alle, die ihre E-Mail-Marketingkenntnisse professionalisieren möchten.



Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die wichtigsten Dos and Don'ts und erfahren, wie sie E-Mail-Marketingkampagnen erfolgreich entwickeln und umsetzen - vom Konzept über Layout und Aussteuerung bis hin zum Reporting. Der erste Tag legt den Fokus auf theoretische Kenntnisse. Am zweiten Tag wird das gewonnene Wissen anhand praxisnaher Übungen vertieft: Die Teilnehmer erstellen eine eigene Kampagne inklusive Mailing und setzen in einer Newsletteranalyse ihr Know-how konkret um.



Die "E-Mail-Marketing INSIGHTS: So erreichen Sie Ihre Kunden" finden am 17. und 18. November 2016 im Mövenpick Hotel Hamburg statt sowie am 23. und 24. November 2016 im Westin Grand Hotel München. Es können beide Tage, inklusive Zertifizierung, oder nur der erste Tag zur Grundlagenvermittlung gebucht werden.



Die Inxmail Academy (|http://www.inxmail.de/academy||) bietet Marketern ein vielseitiges Angebot, um ihre E-Mail-Marketingkenntnisse weiter auszubauen: Neben einem umfassenden Trainings-, Seminar- sowie Webinarprogramm bietet die Academy Praxistipps, Whitepaper, Studien und einen Blog (|http://blog.inxmail.de||).http://blog.inxmail.de Über Inxmail



Mit Value-Driven E-Mail-Marketing von Inxmail setzen weltweit über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländern erfolgreiche Kampagnen und Newsletter um. Mit dem flexiblen Angebot des E-Mail-Marketingspezialisten stehen Marketern alle Möglichkeiten offen: von zielgerichteten Newslettern im ansprechenden Design, hochpersonalisierter One-to-One-Kommunikation über die Anbindung an die Systemlandschaft bis hin zur intelligenten Vermarktung von Newsletteranzeigen.



Kunden erhalten bei Inxmail passende Lösungen für verkaufsstarkes E-Mail-Marketing - individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und zusammengestellt aus einem umfangreichen Portfolio an Technologie, Service und Kompetenz. Dabei können sie auf die 17‑jährige Markterfahrung des E-Mail-Marketinganbieters zählen. Inxmail hat Standorte in Deutschland, Italien, Frankreich und Australien. Zum renommierten Kundenkreis gehören s.Oliver, Robinson, der Heise Zeitschriften Verlag, die Berner Kantonalbank sowie zahlreiche namhafte Agenturen wie Unic und rabbit eMarketing.



Für seinen exzellenten Kundenservice wurde Inxmail bereits mehrfach ausgezeichnet. So kam das Unternehmen 2016 unter die Top 25 der kundenorientiertesten Dienstleister Deutschlands und wurde 2013 mit dem international renommierten Stevie Award prämiert. Inxmail setzt sich zudem stark für faires E-Mail-Marketing ein und ist Mitbegründer und Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA).





