dmexco 2016: Mit E-Mail-Marketing Native Ads persönlich zustellen

(press1) - 2. September 2016 - Inxmail bringt das Trendthema Native Ads im E-Mail-Marketing mit zur dmexco: Im Vortrag "Native Delivery - Mit E-Mail-Marketing Native Ads persönlich zustellen" erfahren Messebesucher, wie sie mit der kontextsensitiven Vermarktung von Werbeanzeigen im Newsletter Empfängern keine platten Werbebotschaften, sondern wirkliche Mehrwerte liefern. Der Vortrag zeigt am Beispiel des Inxmail Kunden Online Verlag GmbH den Nutzen des E-Mail-Marketings für Native Ads aus Leser-, Werbekunden- und Verlagssicht und findet am 15. September, um 16:00 Uhr, im Seminar 4 statt.



Darüber hinaus präsentiert Inxmail am 14. und 15. September in Köln seinen Ansatz Value-Driven E-Mail-Marketing. Ob zielgerichtete Newsletter im ansprechenden Design, hochpersonalisierte One-to-One-Kommunikation, Entlastung im Mailing-Management oder die Anbindung an die Systemlandschaft: Unter dem Motto "Potentiale finden, Lösungen entwickeln und Werte steigern" dreht sich an Stand C009 D008 in Halle 7 alles um die individuellen Anforderungen der Marketer und wie sie mit der passenden Lösung - zusammengestellt aus dem flexiblen Inxmail Portfolio an Technologie, Service und Kompetenz - verkaufsstarke und effektive E-Mail-Kampagnen mit echtem Mehrwert erstellen.



Weitere Informationen: http://www.inxmail.de/dmexco