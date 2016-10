TÜV-zertifizierte Betreuung in häuslicher Gemeinschaft: Pflegeagentur 24 vermittelt weiterhin in geprüfter Qualität

(press1) - Essen, 11. Oktober 2016. Die Pflegeagentur 24 GmbH ( http://www.pflegeagentur24.de ) - einer der Marktführer für die Vermittlung häuslicher Betreuung und Pflege mit über 40 Filialen und Beraterstandorten in Deutschland - bietet ihre Dienstleistungen seit drei Jahren in TÜV-geprüfter Qualität an. Soeben hat sie eine Neuprüfung ihres Qualitätsmanagements nach den aktuell gültigen Standards DIN ISO 9001:2015 des TÜV Nord erfolgreich durchlaufen - und dies erstmals nicht nur als Zentrale, sondern mit allen Standorten gemeinsam.



"Das TÜV-Siegel für zertifiziertes Qualitätsmanagement ist für Pflegedürftige und Angehörige ein wichtiger Wegweiser", erläutert Geschäftsführer Daniel Thein. "An welchen Standort in ihrer Nähe sie sich auch wenden: Sie dürfen sich darauf verlassen, dass sie vorzüglich betreut und - fast schon mit Garantie - zufrieden sein werden. Dieses Zufriedenheitsplus macht neben der Kundennähe das Besondere aus, das die Pflegeagentur 24 von den Mitbewerbern unterscheidet." Ausgestellt hat das Zertifikat die TÜV NORD CERT GmbH.



Baustein der Qualitätssicherung im Standortnetz



Der Zertifizierungsprozess ist aufwändig und hat mehrere Monate in Anspruch genommen. Eine Herausforderung stellte diesmal auch die Einbeziehung sämtlicher Standorte dar. "Die im Selbstverständnis des Unternehmens ohnehin tief verankerte hohe Kundenorientierung hat im Wesentlichen bewirkt, die immense Aufgabe mit großem Erfolg zu meistern", erläutert Daniel Thein.



Im Hinblick auf das deutschlandweite Standortnetz der Pflegeagentur 24 ist die Zertifizierung nicht zuletzt ein fundamentaler Baustein der Qualitätssicherung. Denn nur einheitlich gute Standards und Verfahren sichern eine passgenaue Betreuungsvermittlung, die den unterschiedlichsten Erwartungen gerecht wird.



Über die Pflegeagentur 24 ( http://www.pflegeagentur24.de )



Die Pflegeagentur 24 mit Sitz in Essen und über 40 Filialen und Beraterstandorten ist einer der deutschen Marktführer für die Vermittlung von Betreuungsdienstleistungen im eigenen Zuhause. Kooperationspartner sind osteuropäische, insbesondere polnische Partnerunternehmen, die bei ihnen angestelltes Personal im Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit nach Deutschland entsenden. Gerne werden auf Wunsch auch deutsche freiberufliche Pflegekräfte und Haushaltshilfen vermittelt. Als erster Anbieter in seinem Marktsegment trägt die Pflegeagentur 24 seit 2013 das TÜV-Siegel für zertifiziertes Qualitätsmanagement.



