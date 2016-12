Home Health Relations M+S Siebert- Wellness Pressekontakt: Stephan Siebert Wendlohstrasse 57 22459 Hamburg Tel: 040 5514334 Fax: chimaschine@googlemail.com http://www.sunancon-wellness.de

Meldungen dieses Unternehmens: Weihnachten: Besser gesund schenken [01.12.16, 14 Uhr] Weihnachten: Besser gesund schenken (press1) Tiefe Entspannung und frische Energie für Körper und Geist. Jederzeit, unabhängig für Jeden von 4-90 Jahren. Jubiläumsangebot mit 24% Rabatt.



Hamburg 01. Dezember 2016



Den Körper schwingen lassen



Weihnachten steht vor der Tür! Um dem (Weihnachts-)Stress ein wenig zu entfliehen und die besinnlich,- sinnliche Zeit mehr geniessen zu können, gibt es die perfekte Entspannungsmethode. Schwingen auf der original Chi-Maschine.



Schon zehn Minuten tägliches Schwingen wirken sich positiv auf Körper und Geist aus. Die Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur werden entspannt, die Bandscheiben sanft massiert und die Wirbelsäule gestreckt und gelockert. Auch nach dem Sport, kann das Schwingen zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung der Zellen führen - ein aerober Zustand wird erzeugt und unterstützt so Regeneration und Fettverbrennung.



Stressabbau



Besonders auf den Geist zeigen sich positive Effekte: So führt diese Ganzkörpermassage zur Harmonisierung des Nervensystems, Stress wird effektiv abgebaut und sorgt somit für tiefste mentale Entspannung.

Die Lebensenergie, das "Chi", beginnt - sofort als wohliges Kribbeln im Körper spürbar - vermehrt zu fließen. Die Chi-Maschine von "Sun Ancon" ist damit der perfekte Begleiter für unseren Alltag und sorgt das ganze Jahr für innere Ausgeglichenheit und unterstützt das körperliche Wohlbefinden. Zur "Studie Stressabbau" bitte hier klicken (sunancon-wellness.de/infos-studien/studie-stressabbau/)



Traditionelle chinesische Medizin



Die "Sun Ancon" original Chi Maschine ahmt eine jahrtausendealte Massageform aus der traditionellen chinesischen Medizin nach. Legt man die Füße auf das Gerät, wird der ganze Körper - von den Füssen bis zum Kopf - in eine horizontale Wellenbewegung versetzt. Die Präzisionsschwingung der Chi-Maschine wurde vom japanischen Arzt Dr. Inoue entwickelt und garantiert, dass unser Körper gerade und dynamisch um die Längsachse der Wirbelsäule schwingt - in Form der unendlichen 8. Darauf kommt es an!



Nur die Chi-Maschine von "Sun Ancon" ist medizinisch, therapeutisch zugelassen und empfohlen, wissenschaftlich getestet und 2x Testsieger geworden. Hier gehts zum Test (www.sunancon-wellness.de/infos-studien/test-fit-for-fun/)



Alle Infos: http://www.sunancon-wellness.de



Über 27 Jahre weltweite Erfahrungen mit der "Sun Ancon" original Chi Maschine" von Dr. Inoue zeigen, daß dieses wissenschaftlich empfohlene original "Chi-Gerät", in Anwendung, Wirkung, Verarbeitung und Service einzigartig ist. Ob zu Hause, im Büro, in Entspannungsräumen von Firmen und Hotels, oder unterwegs: 2 mal täglich jeweils 10 Minuten Chi-Ganzkörpermassage sind für jeden körperlich und mental wohltuend. Die ganzheitlichen Auswirkungen, insbesondere die Entspannung, und die gleichzeitige Aktivierung der Lebensenergie, sind eine effektive Unterstützung für die Gesundheit. Deshalb erfreut sich die Chi Maschine stetig wachsender Beliebtheit. Nicht nur bei privat Anwendern, sondern auch bei Orthopäden, Naturheilkundlern, Heilpraktikern, Physio,- und Ergotherapeuten, Entspannungstrainern, usw.



