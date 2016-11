Home Health Relations Body of Dreams Pressekontakt: Aletsbergerstraße 61a 94469 Deggendorf Tel: 0991 / 998 948 70 Fax: Info@bodyofdreams.de http://www.bodyofdreams.de

Meldungen dieses Unternehmens: Preiswerte Brustvergrößerung in Tschechien [09.11.16, 18 Uhr] Preiswerte Brustvergrößerung in Tschechien (press1) - 9. November 2016 - Body of Dreams bietet vertrauensvolle Begleitung von der ersten Beratung bis zur Brustoperation



Mal ehrlich: Welche Frau träumt nicht von einer perfekten Figur? Schlanke Taille, flacher Bauch und ein schönes Dekolleté? Umfragen zufolge fühlen sich 53 Prozent aller Frauen in Deutschland nicht wohl in ihrem Körper: Der Po zu groß, die Oberschenkel zu kräftig, die Fettpölsterchen an den falschen Stellen. Was viele Frauen aber am meisten stört ist ihre Brust. Ihre Wunschvorstellung sind größere und straffere Brüste. Eine Brustvergrößerung kann die Lösung sein. Rund zehn Millionen Frauen weltweit haben sich bereits zu diesem Schritt entschlossen. Heute ist die plastische Chirurgie so weit fortgeschritten, dass eine Brustoperation ein Routineeingriff ist, der zumeist von erfahrenen Chirurgen ausgeführt wird. Und Brustvergrößerungen sind auch durchaus bezahlbar. Dann nämlich, wenn die Patientin sich nicht in Deutschland, sondern im benachbarten Ausland operieren lässt. Wie das geht? Die Beratungsagentur Body of Dreams verfügt über hervorragende Kontakte zu renommierten Kliniken in Tschechien und hat sich darauf spezialisiert, Frauen auf ihrem Weg zu einer Schönheitsoperation von Anfang an zu begleiten.



Brustvergrößerung mit hohen medizinischen Standards



Das Unternehmen aus Deggendorf bietet ein Rundum-Sorglos-Paket: Angefangen mit einem ersten Informationsgespräch unterstützt es seine Klientinnen bei allen Fragen rund um die Themen Brustoperation und Brustvergrößerung. "Wir verfügen über ein Netzwerk renommierter Schönheitskliniken in Tschechien, stehen vom ersten Kontakt bis zur Operation an der Seite der Patientin, begleiten zum Beratungsgespräch mit dem Arzt und übersetzen Fragen und Bedenken. So bilden mögliche sprachliche Barrieren keine Hindernisse mehr. Auf Wunsch holen wir unsere Klientin auch vom Flughafen oder Hotel ab, fahren sie zur Klinik und bringen sie nach der Brustoperation ins Hotel zurück", erklärt Geschäftsführer Marco Leue.





Brustoperationen in Tschechien werden immer beliebter



Immer mehr Frauen, die sich für eine Brustoperation entscheiden, möchten diese Brustvergrößerung in Tschechien durchführen zu lassen, denn dafür sprechen einige Pluspunkte, wie die hervorragende medizinische Betreuung in tschechischen Fachkliniken. "Wir haben bei der Auswahl unserer Privatkliniken größten Wert auf medizinische Qualität und einen entsprechenden Leumund gelegt: Sämtliche Ärzte unserer Partnerkliniken sind eingetragene Plastische Chirurgen oder Chirurgen mit Spezialisierungen für entsprechende Eingriffe mit mehrjähriger Spezialausbildung und langjähriger Berufserfahrung", so Leue. Auch stehen die Kliniken qualitativ und medizinisch deutschen Kliniken in nichts nach - Im Gegenteil. Die Eingriffe sind von absolut vergleichbarer Qualität, das Gleiche gilt für die Ausstattung der Klinik und für den Standard an Service, Qualität und Hygiene. Es werden nur Markenimplantate mit lebenslanger Garantie verwendet.

Ein großes Plus: Der günstige Preis von Brustoperationen in Tschechien



Ein weiterer Aspekt, der für eine Brustvergrößerung im benachbarten Ausland spricht, sind die Kosten für die Brustoperation. Während in Deutschland eine Brustvergrößerung mit Kosten für Klinikaufenthalt und Behandlung bis zu 8000 Euro kosten kann, ist in Tschechien mit einer Preisersparnis von bis zu 60 Prozent zu rechnen - und das inklusive der intensiven Betreuung des Teams von Body of Dreams. "Auch die Kosten für das Markenimplantat, die Klinikkosten und die Transfers sind hier eingerechnet. Die Patientin selbst muss sich nur noch um die Anreise nach Tschechien kümmern", erklärt Marco Leue. Der Unternehmer weist noch auf den weiteren Vorteil hin, dass Brustoperationen privat abgerechnet werden und deshalb auch über monatliche Raten finanzierbar sind.



Das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis einer Brustoperation in Tschechien hat übrigens nichts mit Qualitätsunterschieden zu tun. Im Gegenteil: Es resultiert aus den gravierenden Differenzen in Lebenshaltungs- und Honorarkosten zwischen beiden Ländern.

Weitere Informationen erhalten sie hier: http://www.bodyofdreams.de



Brustvergrößerung, Fettabsaugung / Schönheits OP Ausland/Tschechien über Body of Dreams: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PZm-ksSW6BU





Body of Dreams

Aletsbergerstraße 61a

94469 Deggendorf

Tel.: 0991 / 998 948 70

Email: mailto:Info@bodyofdreams.de

http://www.bodyofdreams.de



Die Firma Body of Dreams wurde 2012 von Andrea Zissler und Marco Leue gegründet und hat sich auf die Vermittlung von bezahlbaren kosmetischen Dienstleistungen ohne Qualitätsverlust ins Ausland spezialisiert.



Insbesondere eine ausgewählte und hohe medizinische Qualität der Kliniken sowie der Ärzte wird im Selektionsprozess vorausgesetzt, da Body of Dreams ein Maß an höchsten Ansprüchen und Betreuung für die Patienten voraussetzt. Downloads zu dieser Pressemitteilung: Logo Body of Dreams Dateityp: jpg

Größe: 13 KByte Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2016 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -