Urlaubsgefühle jeden Tag - zu Hause, unabhängig, jederzeit!

(press1) - Abschalten, entspannen, neue Energien schöpfen. Das geht ganz einfach, wann und wo man will.



Hamburg 5.7.2016 - Damit wir uns ausgeglichen, vital und leistungsfähig fühlen, brauchen unsere Zellen Sauerstoff,- die Quelle allen Lebens. Gleichzeitig muss unsere Lebenskraft, das "Chi", wie sie in der asiatischen Welt genannt wird, harmonisch in unserem Körper zirkulieren.

Genau mit diesem Ziel, die Sauerstoffversorgung des Menschen zu optimieren, und die Lebenskraft, das "Chi", auszugleichen und zu aktivieren, entwickelte der japanische Arzt Dr. S. Inoue in 38 Jahren Forschungsarbeit, einen Sauerstoff,- und Ganzkörpermassagetrainer.





Er kombinierte die Erkenntnis, daß Fische Sauerstoff mittels wellenförmiger Schwimmbewegungen durch ihren Körper transportieren, mit einer grundlegenden Massagetechnik aus der traditionellen chinesischen Medizin "TCM", und erfand die "Sun Ancon" original Chi Maschine.



Tests, Studien, und med. Zulassungen bestätigen die Erfahrungen, die seit 27 Jahren weltweit von Millionen von Anwendern gemacht werden: Die tägliche Anwendung der original Chi-Maschine fördert nachhaltig und effektiv spürbar unsere körperliche und mentale Gesundheit.



Wie es funktioniert



Die Chi Maschine bringt unseren Körper in eine horizontale Schwing-Bewegung, in Form einer unendlichen Acht. Diese fischartige Bewegung ist die Ur-Form aller Bewegungen, die wir als Embryone im Mutterleib alle natürlich ausgeführt haben. Wir kommen aus dem Meer!



Entspannt auf dem Rücken liegend, die Fesseln auf der Ablage des handlichen Gerätes ruhend, wird der ganze Körper, -von den Füßen bis zum Kopf-, in eine dynamische, seitliche Wellenbewegung versetzt. Diese rhythmische Schwing-Bewegung erzeugt schon nach 5 Minuten ein angenehmes Kribbeln im ganzen Körper. Zeichen dafür, dass das Chi, die Lebensenergie, aktiviert wurde, und vermehrt Sauerstoff in den Zellen fliesst. Man fühlt sich wohl, wach und wie "neu geboren"!



Wichtig: Entscheidend bei der Chi-Massage ist, daß der Körper synchron und gerade um die Längsachse der Wirbelsäule schwingt.

Dies garantiert nur Dr. Inoues Präzisionsschwingung seiner "Sun Ancon" Chi Maschine, die in Japan, Kanada und Australien medizinisch, in den USA als therapeutisches Massagegerät "Class A" zugelassen ist.

In Deutschland wurde dieses Chi-Gerät, u.a. in einem Vergleichstest des "FITforFUN" Magazins 2 mal Testsieger! Siehe: http://www.sunancon-wellness.de/index.php/infos/fitforfun-test



Was die Chi-Ganzkörpermassage bewirkt



> Blockaden in den Meridianen (den Energiebahnen, in denen das Chi fliesst) werden gelöst, der Fluss unserer Lebensenergie wird aktiviert, was sofort als Kribbeln im Körper spürbar ist.

Jeder der die Chi-Ganzkörpermassage probiert hat, kennt das typische Kribbeln im Körper und das je nach Empfinden, - entspannte Schwere- oder Leichtigkeitsgefühl.



> Verstärkung der Durchblutung und Verbesserung der Sauerstoffversorgung der Zellen. Es wird mehr Sauerstoff im Blut transportiert.

Für Sportler interessant: Der erhöhte Sauerstofftransport im Blut, sorgt für einen aeroben Zustand, der nach anaeroben Auspowern den Body schneller regenerieren lässt!



> Harmonisierung des Nervensystems, Stressabbau durch mentale Entspannung und besseren Schlaf. Nach dem Job die ideale Vorbereitung für Yoga, Pilates , Meditation oder einfach Freizeit.



> Unsere Gehirnströme werden beruhigt und die Gehirnhälften synchronisiert. Dies unterstützt besonders Kinder und Jugendliche bei Konzentration und Lernen.



> Nacken- und Rückenmuskulatur werden entspannt, die Bandscheiben sanft massiert, die Wirbelsäule wird bis in die Kopfgelenke gelockert und besser durchblutet. Wohltuend nach stundenlangem Sitzen.



> Das Lymphsystem, das für die Entgiftung des Körpers (Detox) zuständig ist, wird aktiviert Deshalb ist es wichtig vor und nach der Anwendung Wasser zu trinken! Ideale Unterstützung bei Fastenkuren oder Diäten.



> Abnahme des Beinvolumens verursacht durch Venen- oder Lymphödeme. Schwere Beine werden wieder leicht.



> Der Trainingseffekt mit erhöhtem Sauerstofftransport unterstützt die Fettverbrennung. Dieser Effekt ist nachgewiesen in der Studie der "Flinders University", Adelaide.



Studien, Tests:



Der renommierte Lymphologe Prof. Neill Piller, Flinders University, Adelaide, hat im Jahr 2000 an Patienten die an Lymph,- und venösen Ödemen erkrankt waren, eine mehrwöchige Studie mit der original Chi-Maschine durchgeführt. Dabei wurden messbare, und subjektiv spürbar positive, Auswirkungen der Ganzkörpermassage festgestellt. Nachzulesen unter: http://www.sunancon-wellness.de/index.php/infos/flinders-studie



Untersuchungen und Messungen des amerikanischen Medizinwissenschaftlers R. Neil Voss, American Fork, UT., vom November 2010, an über 1.000 Probanden, belegen den Stressabbau und die beruhigenden Auswirkungen der Anwendung der Chi-Maschine, auf das Gehirn und Nervensystem. Hier die Ergebnisse: http://www.sunancon-wellness.de/index.php/infos/studie-stressabbau



Fazit:



Über 27 Jahre weltweite Erfahrungen mit der original Chi Maschine zeigen, daß dieses wissenschaftlich empfohlene Chi-Gerät in Anwendung, Wirkung, Verarbeitung und Service einzigartig ist. Deshalb erfreut es sich stetig wachsender Beliebtheit. Nicht nur bei privat Anwendern, sondern auch bei Orthopäden, Ärzten, Heilpraktikern, Physio,- und Ergotherapeuten, Entspannungstrainern, usw.



Video "Sun Ancon" Chi Maschine: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V5DTYpGzYzI



Seit dem Jahr 1989 wird die Sun Ancon original Chi Maschine, mit Lizenz des Erfinders der Chi Maschine - Dr. Shizou Inoue -, von Gordon Pan und seiner Firma Hsinten Enterprise HTE, Taiwan, hergestellt und weltweit vertrieben. Seine Motivation und sein Ziel waren und sind es, eine gesündere Lebensweise für alle Menschen zu ermöglichen. Er kombiniert dabei moderne westliche Technologie mit traditionellen Heilmethoden des Ostens. Es gelang ihm in nur einem Jahrzehnt seine innovativen Gesundheitsprodukte in Asien, Amerika, Australien und Europa mit wachsendem Erfolg bekannt zu machen und zu vermarkten.

