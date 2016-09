Wie Anleger in Startups investieren können

(press1) - Kitzbühel, 24.08.2016 Eine attraktive fest vereinbarte Verzinsung, eine überschaubare Laufzeit, regelmäßige Zinszahlungen und dazu ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis: so sieht für viele die optimale Anlagemöglichkeit aus. Mit dem Venture-Loan-Investment hat die kitzVenture GmbH eine neuartige Kapitalanlage entwickelt, die diese Kriterien aufgreifen soll.



Der besondere Vorteil des Venture-Loan-Investments besteht darin, dass Anleger die Geldanlage zu festgelegten Konditionen in Bezug auf Laufzeit und Zinssatz zeichnen können. So stellen die Anleger der kitzVenture GmbH das gezeichnete Kapital in Form von Nachrangdarlehn zur Verfügung und erhalten im Gegenzug eine fest vereinbarte Verzinsung in Höhe von 9,75%, die jährlich ausgezahlt werden (gemäß Kapitalmarktprospekt). Die Laufzeit ist auf nur 36 Monate begrenzt. Innerhalb dieses Zeitraumes wird die Rückzahlung der Geldanlage gemäß Kapitalmarktprospekt an die Anleger erfolgen. Das Kapitalmarktprospekt wurde durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA Horwath aus Wien als Prospektkontrolleur kontrolliert, bei der Österreichischen Kontrollbank eingereicht und entsprechend notifiziert sowie bei UNIQA Österreich Versicherungen AG mit 5 Millionen Euro versichert.



kitzVenture (https://www.kitzventure.com) ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Sitz in Kitzbühel, die in Österreich und Deutschland tätig ist. Sie zeichnet sich durch Ihren Mix als Venture-Capital-Unternehmen, Private-Equity-Gesellschaft und Inkubator aus. Hierdurch ist es möglich die Startups durch verschiedene Phasen hinweg zu begleiten und am organischen Wachstum der Beteiligung mitzuwirken. Ziel ist es, eine längere Partnerschaft einzugehen und nicht wie üblich die Beteiligung nach drei bis fünf Jahren gewinnbringend abzustoßen. Vielmehr sollen Kapitalrückflüsse aus profitablen Unternehmen erzielt werden. Hier spielt vor allem die für Startups zur Verfügung stehende Unternehmensführung als auch der Beirat eine bedeutende Rolle. Die jungen Unternehmen werden nicht nur finanziell, sondern auch mit Know-how und technischer Infrastruktur sowie einem entsprechenden Netzwerk unterstützt. Das Geschäftsmodell sieht einerseits vor in zum Portfolio passende Unternehmen zu investieren und anderseits eigene innovative Startups zu schaffen.



Bei der Konzeption des Venture-Loan-Investments wurde auf unterschiedlichen Ebenen eine Vielzahl von Mechanismen implementiert, um das Sicherheitsprofil der Kapitalanlage anlegerorientiert zu gestalten. So ist eine Zeichnung des Venture-Loan-Investments bereits ab 250,00 Euro möglich, sodass Anleger ihre individuellen Investitionswünsche weitestgehend darstellen und die Kapitalanlage an ihr persönliches Vermögensportfolio anpassen können. Wie bei Finanzierungen üblich, sollen die Kosten der Anbahnung, der Verhandlungsphase sowie des Abschlusses von den Startups und Unternehmen selbst getragen werden. Auf diese Weise können die operativen Kosten des Venture-Loan-Investments möglichst niedrig gehalten werden. Zudem wird beim Venture-Loan-Investment auf ein Agio verzichtet, um eine möglichst hohe Investitionsquote für die Anlegerdarlehns zu erzielen.



Das Venture-Loan-Investment verfügt über folgende anlegerorientierte Merkmale:



einer überschaubaren Laufzeit von nur 36 Monaten



einer geplanten festen Verzinsung in Höhe von 9,75% p.a.



einer niedrigen Mindestzeichnungssumme von nur 250,00 Euro



einer hohen Investitionsquote der Anlegerdarlehns - (kein Agio!)



Risikostreuung durch die Beteiligung an, bzw. die Finanzierung, mehrerer Startups und Unternehmen



Vergabe der Beteiligungen und Finanzierungen ausschließlich in Euro, um Währungsschwankungen weitestgehend auszuschließen

Die kitzVenture GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht, mit Sitz in 6370 Kitzbühel, Österreich, und der Geschäftsadresse Josef-Pirchl-Straße 5 in 6370 Kitzbühel, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Landes- als Handelsgericht Innsbruck unter FN 442510 a.Der Unternehmensgegenstand ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie der Handel mit Unternehmensbeteiligungen und die Verwaltung eigenen Vermögens.Des Weiteren ist die Gesellschaft befugt, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck zu beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen zu übernehmen.Die kitzVenture GmbH ist somit eine in Kitzbühel ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit integriertem Company Builder und geht Beteiligungen an Unternehmen in deren Gründungsphase ein, indem sie entweder selbst oder mit jungen Gründerteams Unternehmen gründet und diesen Risikokapital und/oder Darlehn zur Verfügung stellt. Zusätzlich erbringt die kitzVenture GmbH gegenüber ihren Portfoliounternehmen, entweder direkt oder indirekt, unterschiedliche Infrastrukturdienstleistungen und ermöglicht ihnen den Zugang zu einem Netzwerk aus Investoren und strategischen Partnern.

