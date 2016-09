Payment-Ranking 2016: Deutsches Startup schlägt die deutschen Banken

(press1) - 8.7.2016 (press1) Erstmals hat iBusiness ein umfassendes Ranking der deutschsprachigen Payment-Dienstleister herausgegeben. Das deutsche Startup Sofortüberweisung.de musste sich nur dem globalen Marktführer Paypal geschlagen geben



Mit 73.000 Akzeptanzstellen kommt Paypal auf Platz eins, gefolgt von Sofortüberweisung und Visa. Größter Paymentservice-Provider in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist EVO Payment.



iBusiness hat darum erstmals die deutschsprachigen Payment-Anbieter nach Zahl der Online-Akzeptanzstellen untersucht. Also nach Zahl derjenigen Onlineshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die jeweilige Bezahlart des Anbieters zur Verfügung stellen. Dazu hat ein Crawler von iBusiness einen Großteil im deutschsprachigen Europa verfügbaren Onlineshops besucht und in einem aufwändigen Verfahren nach den dort angebotenen Bezahlarten durchsucht. Insgesamt hat iBusiness rund eine halbe Million Websites analysiert.



Darüber hinaus wurden alle in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiven Payment-Anbieter in einem mehrstufigen Verfahren angeschrieben und entsprechende Daten von den einzelnen Unternehmen erhoben. Über Kreuzauswertung wurden die erhobenen und die angegebenen Zahlen validiert.



Das Gesamtergebnis ist nun unter http://www.ibusiness.de/payment-ranking/payment_2016.html als iBusiness Payment-Ranking online abrufbar.



Das Ranking der Payment-Service-Provider ("Acquirer") finden Sie unter iBusiness.de/payment-ranking/payment_2016_acquirer.html



In weiteren Rankings hat iBusiness die größten Anbieter für Online-Ratenzahlung, Online-Rechnungskauf und Online-Kreditkartenzahlung ermittelt.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

