Catan Universe auf der VR NOW Conference - Wie könnte Die Siedler von Catan in Virtual Reality funktionieren?

(press1) - 14. November 2016 - Am 16. November findet in Potsdam die erste VR NOW - The Tech Biz Art Conference statt, veranstaltet von Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg. Dabei präsentiert Exozet eine VR Studie des bekannten Brettspiels "CATAN - Das Spiel".





Bereits seit 2006 arbeiten USM aus München und Exozet, die Agentur für Transformation, gemeinsam an digitalen CATAN-Spielen. Aktuell entwickeln sie die neueste Inkarnation "Catan Universe". Damit können sich CATAN-Spieler auf einer Vielzahl von Plattformen, wie Tablet, Smartphone und Browser, miteinander vernetzen, um so die größte Online-Community für CATAN zu schaffen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entsteht bei Exozet eine Konzeptstudie, wie sich das Brettspiel auch in die Virtuelle Realität übertragen lässt.





Besucher der VR NOW - The Tech Biz Art Conference können diesen VR Prototypen am 16. November in Potsdam kennen lernen und selbst ausprobieren. Mithilfe der Oculus Rift-Brille und den Oculus Touch Controllern sorgt Exozet dafür, dass die CATAN-Version in Virtual Reality den Zauber des gemeinsamen Spielens am Brett erhält.





Thomas Bedenk, VR-Experte von Exozet, stellt diese frühe Studie in seinem Vortrag um 11:30 Uhr auf der Konferenz vor. Dabei geht es um Themen wie: Was sind die Herausforderungen und Potenziale eines solchen Projektes? Worauf muss man achten, wenn man ein Brettspiel in die Virtualität holt?

Als Brettspiel ist das 1995 erdachte Spiel eines der erfolgreichsten in Deutschland. Bis 2015 hat es sich über 22 Millionen Mal verkauft und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Die Varianten für Smartphone, Tablet und Computer programmiert und vermarktet Exozet.





Das Wichtigste in Kürze

VR NOW - The Tech Biz Art Conference

16. November 2016;

9-18 Uhr

Schiffbauergasse

14467 Potsdam

http://www.vrnowcon.io





Twitter: @VirtualRealityNow#VRnow #VRnowcon #VRlove

Facebook: https://www.facebook.com/virtualrealitynow

FB Event: https://www.facebook.com/events/676269155860989





Tickets:

http://vrnowcon.eventbrite.com

Conference Pass : ¤ 199,-

Student Ticket: ¤ 45,- , jeweils zzgl. Steuern.

Pressetickets:

http://vrnowcon.eventbrite.com