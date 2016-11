Exozet unterstützt VR NOW - The Tech Biz Art Conference - Raum, um Technologie, Business und kreative Prozesse neu zu denken

(press1) - 3. November 2016 - Am 16. November findet in Potsdam die erste VR NOW - The Tech Biz Art Conference statt, veranstaltet von Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg. Exozet, die Agentur für Digitale Transformation, unterstützt die Veranstaltung auf breiter Front. Die Firma stiftet den neuen VR Business Award, auf dessen Sieger CEO Frank Zahn die Laudatio hält. Dank der eigenen Expertise im Bereich Bewegtbild im Web hilft Exozet, die Veranstaltung ins Netz zu streamen.



Alle Welt spricht von Virtual Reality. Jetzt, da VR-Brillen marktreif und erschwinglich geworden sind und jedes Smartphone Zugang zu virtuellen Räumen ermöglicht, fragt sich eine breite Masse: Ist VR eine Revolution? Wie verändert es unser Leben? Ist es gar gefährlich?



Kreative ebenso wie Unternehmen haben längst begonnen, in die neuen Sphären einzutauchen und sie zu erkunden. Dabei wird schnell klar: Begriffe wie Technologie, Business und kreative Prozesse verändern sich und wir müssen sie neu durchdenken. Genau dazu veranstaltet der Verein Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg am 16. November die VR NOW. Der Untertitel "The Tech Biz Art Conference" ist Programm: Künstler sollen auf Geschäftsleute, Techies auf Philosophen stoßen. Exozet sponsert die hochkarätig besetzte Konferenz und stiftet den VR Business Award. Als Streaming-Partner sorgt Exozet außerdem dafür, dass die Veranstaltung weltweit zu empfangen ist und für alle Interessierten offen steht.



Unter den Vortragenden sind u.a. Alysha Naples (ehemals Magic Leap). Er fragt: "What are the right questions to ask about VR?". James Jensen (THE VOID) beschäftigt sich mit dem Thema "Is THE VOID the revolution of games or theme parks - or both?". Gabo Arora (United Nations Virtual Reality) schließlich fragt: "Is VR really turning us into better persons?". Außerdem stellen sich in verschiedenen Kategorien VR-Projekte einer fachkundigen Jury, in der auch Frank Zahn sitzt, CEO und Gründer von Exozet. Er wird am Abend die Laudatio auf den Sieger der Kategorie VR Biz halten und den Preis überreichen.





Das Wichtigste in Kürze

VR NOW - The Tech Biz Art Conference

16. November 2016, 9-18 Uhr

Schiffbauergasse, 14467 Potsdam

http://www.vrnowcon.io



Twitter: @VirtualRealityNow#VRnow #VRnowcon #VRlove

Facebook: https://www.facebook.com/virtualrealitynow/

FB Event: https://www.facebook.com/events/676269155860989/



Tickets: http://vrnowcon.eventbrite.com, Conference Pass : ¤ 199,-, Student Ticket: ¤ 45,- , jeweils zzgl. Steuern, Pressetickets: http://vrnowcon.eventbrite.com