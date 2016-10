Happy Birthday Exozet - Die Agentur für Digitale Transformation feiert 20. Geburtstag

(press1) - 10. Oktober 2016 - Die Berliner Agentur Exozet feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Vom Digitalen Wandel hat 1996 noch kaum jemand geredet. Es gab weder Cloud noch App-Stores, weder Facebook noch Youtube. Aber die Mission war damals wie heute: Digitale Transformation. In den letzten 20 Jahren setzte Exozet Maßstäbe: Die Agentur programmierte den ersten kommerziellen Internet-TV-Sender, brachte Bewegtbild ins Internet und arbeitet heute für ZDF, ORF und BBC.



Im Jahr 1996 startete Exozet als das, was man einst "Multimedia-Agentur" nannte. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem neuen Feld der 3D-Animation. Die 1990er Jahre sahen gerade erst den Einzug des PC in die Kreativ-Branche und kaum einer ahnte, wie revolutionär und umfassend die Digitalisierung das Wirtschaftsleben und die Gesellschaft verändern würde.



Heute berät Exozet Unternehmen, wie sie zu Gewinnern dieser Digitalen Revolution werden. Die strategische Beratung zu Markenführung, Geschäftsmodellen und Technologien legt die Grundlagen für die Digitale Transformation der Unternehmen: Wie können sie zukünftig glaubhaft Produkte in einem digitalisierten Markt an die digitalisierten Konsumenten verkaufen? Welche Produkte sind das überhaupt? Und wie sichern sie so nachhaltig ihr Überleben als Unternehmung? Exozet entwickelt auch diese neuen Produkte (von Web, über App bis VR-Erfahrung) und bringt sie erfolgreich an den Markt beziehungsweise den Nutzer.



Einer, der die Agentur von Anfang an kennt, ist Stefan Litwin, ehemals BBDO Berlin. Er war damals der zweitgrößte Gesellschafter nach Gründer Frank Zahn und erzählt: "Wir haben am Anfang als Werbeagentur, erst als Litwin, Münich & Partner und dann später als BBDO Berlin viele Projekte mit Exozet gemacht. Sie waren schon damals höchst engagiert und sehr flexibel. Heute bin ich der drittgrößte Gesellschafter der Gruppe und sehe mit Staunen und Freude, wie sich Exozet von einer kleinen mittelständischen Agentur zu einem Branchen-Giganten mausert."



Digitale Transformation war 1996 noch niemandem ein Begriff. Frank Zahn, Gründer und CEO von Exozet, erinnert sich: "Das war damals ein bisschen wie ein Spielplatz, auf dem wir uns ausprobieren konnten. Aber inzwischen hat sich ein Markt entwickelt und ist gewachsen - und wir mit ihm." Nur weil die Agentur den Digitalen Wandel selbst lebt und vorlebt, konnte sie über zwei Jahrzehnte hinweg erfolgreich sein.



Litwin: "Exozet ist exzellent darin, jede Bewegung im Markt aufzunehmen - und teilweise sogar vorwegzunehmen, Trends zu setzen. Einer dieser Meilensteine war das Thema Video." So programmierte Exozet 2004 den ersten kommerziellen Internet-TV-Sender in Deutschland: Bunch.TV. In den nächsten Jahren relaunchte die Agentur MTV.de und VIVA.tv und gründete die TVNEXT Solutions GmbH, einen führenden Anbieter für IPTV-Software. Seit 2012 setzt auch die BBC, weltweit größte Rundfunkanstalt überhaupt, auf Exozet als strategischen Partner für die digitale Verwaltung, Verbreitung und Monetarisierung ihrer Promotion-Materialien.



Einer der Gründe für den Erfolg war und ist sicher die Person Frank Zahn. Der Gründer hat mit seiner visionären Denke aber auch mit viel Know-how und tatkräftigem Engagement die Agentur vorangebracht. Litwin sagt: "Die Firma lebt auch von der Unternehmerpersönlichkeit Frank Zahn. In hundert Jahren wird man sich sicher an ihn für seine Gelassenheit erinnern, für seinen Humor und für sein Gespür, Trends zu erkennen und diese zum Vorteil seiner Kunden anzuwenden. Und natürlich für seinen unternehmerischen Mut."



