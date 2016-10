Exozet-Panel auf den Münchner Medientagen zur Digitalen Transformation von Rundfunkanstalten

Die Versöhnung des linearen Fernsehens mit der Zukunft



(press1) - München, 06. Oktober 2016 - Vom 25. bis 27. Oktober finden zum 30. Mal die Münchner Medientage statt. Bei einem von Exozet gesponserten Panel beschäftigen sich am 26. Oktober hochkarätige Expertinnen und Experten mit der Zukunft des linearen Fernsehens. Denn die Fernsehgewohnheiten verändern sich und stellen klassische TV-Sender vor neue Herausforderungen.



Lauri Kivinen eröffnet das Panel mit einem Impulsvortrag. Er ist seit 2010 Geschäftsführender Direktor und Intendant der Allgemeinen Rundfunkanstalt Finnlands 'Yleisradio'. Die im Jahre 1926 gegründete Rundfunkanstalt, kurz 'Yle', ist eine öffentlichrechtliche Mediengesellschaft und ein Vorreiter in Sachen Digitaler Transformation. Yle verfügt über vier Fernsehkanäle und sechs Rundfunkkanäle sowie ein vielseitiges Online-Angebot. Auch im digitalen Bereich spielt Yle eine zentrale Position in der finnischen Medienlandschaft und investiert intensiv in neue Medien.



Beim anschließenden Gespräch diskutieren neben Kivinen auch Ina Bauer, Director Sales, Marketing & New Media, ATV, Robert Dube, Leiter Video on Demand, RTL interactive, Dr. Eckart Gaddum, Leiter Hauptredaktion Neue Medien, ZDF. Außerdem auf dem Podium sind Uwe Hofer, Partner bei Exozet, und Thomas Prantner, Stv. Direktor für Technik, Online und neue Medien, ORF. Wolf-Christian Ulrich, Fernsehjournalist beim ZDF, moderiert die Podiumsdiskussion.



Uwe Hofer von Exozet sagt: "Es kann so einfach sein, lineares Fernsehen mit On-Demand-Angeboten zu versöhnen. Die Sender brauchen eine solide Strategie: für den Content, die genutzten Plattformen und deren Technologien, für die Usability. Wenn sie dann den Nutzer in den Mittelpunkt stellen und mit neuen Formaten per Second Screen oder mittels Datenjournalismus überzeugen, werden sich Netflix & Co. warm anziehen müssen!"

Exozet, die Agentur für Digitale Transformation, unterstützt aktuell das ZDF, sich digital im Markt neu aufzustellen und als Brücke zwischen der traditionellen und der neuen Welt des TVs erfolgreich im Markt zu positionieren.





Digitale Transformation von Rundfunkanstalten

26. Oktober, 14:45 - 15:45

Münchner Medientage

ICM - Internationales Congress Center München

Am Messesee 6

81829 München

http://www.medientage.de/kongress/programm/detail/die-versoehnung-des-linearen-fernsehens-mit-der-zukunft/