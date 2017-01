DHDL-Startup Limberry zu Gast beim 33. Magento Stammtisch Hamburg

(press1) - 12. Januar 2017 - Die Limberry-Geschäftsführerin Sibilla Kawala und ihre Gesellschafter Benno Lippert und Dima Janzen berichten am 25.01.2017 auf dem 33. Magento Stammtisch Hamburg bei TUDOCK über die technischen und strategischen Auswirkungen des erfolgreichen Pitches in der TV-Show "Die Höhle der Löwen".



Am 23.08.2016 präsentierte sich Limberry-Gründerin und Geschäftsführerin Sibilla Kawala mit ihrem Magento-basierten Onlineshop für Trachtenmode limberry.de bei "Die Höhle der Löwen". Sibillas Wunsch: Ein Investment von 150.000 Euro, um den Shop auszubauen - es wurden 250.000 Euro. Durch den Fernsehauftritt erhielt der Trachtenshop zudem sehr viel mediale Aufmerksamkeit und konnte in der Folge den Umsatz deutlich steigern.



Was der Pitch für Limberry bis heute bedeutet, wie sich die Zusammenarbeit mit den Investoren Carsten Maschmeyer und Judith Williams gestaltet, welche technischen Besonderheiten der Magento-Shop aufweist und wie die Magento-Spezialisten Benno und Dima den Shop für den erwarteten Besucheransturm wappneten, ist Thema auf dem 33. Magento Stammtisch Hamburg.



Als Treffpunkt für Magento-Entwickler, Shop-Betreiber, Agenturen, Service-Provider und andere E-Commerce-Interessierte im norddeutschen Raum bietet der von TUDOCK organisierte und geleitete Magento Stammtisch Hamburg alle zwei Monate jeweils mittwochs ab 19:00 Uhr einen geselligen Rahmen, um sich agentur- und händlerübergreifend über Magento und E-Commerce auszutauschen. Kurze Fachvorträge, Produktvorstellungen oder Erfahrungsberichte dienen als Einstieg in die Diskussion. Der Eintritt ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos.



33. Magento Stammtisch Hamburg

25.01.2017, 19:00 - 22:00 Uhr

TUDOCK GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

Anmeldung über Xing (https://www.xing.com/events/33-magento-stammtisch-hamburg-1751169), Meetup (https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/235674271/) oder per E-Mail an mailto:info@tudock.de



Weitere Informationen über TUDOCK und den Magento Stammtisch Hamburg unter http://www.tudock.de sowie http://magento-stammtisch-hamburg.de

Ansprechpartner: Regine Voigt, mailto:presse@tudock.de

