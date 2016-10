Was kommt nach dem Fotobuch?

(press1) - Nürnberg, 06. Oktober 2016 - Das Fotobuch ist zum Medium unserer Zeit geworden. So gut wie jeder besitzt eines bzw. hat es schon ausprobiert und seine Urlaubserlebnisse oder Familienevents in ein Fotobuch gegossen. Schade ist, dass das Fotobuch meist im Regal steht und so die schönen Erinnerungen die meiste Zeit verborgen bleiben. Anders wäre dies, wenn das Foto repräsentativ im Raum platziert würde. Beispielsweise als 3D-Tiger gestaltet mit Selfie.



Nach 2D kommt 3D!

Egal ob Fotoleinwand oder Fotobuch. Beide sind eindeutig flach und somit 2D. Wo bleibt das 3D-Fotoerlebnis? Nach Meinung des jungen Startups Tinstery fehlt dieses noch. Dies liegt vor allem daran, das die auf dem Markt befindlichen 3D-Drucker für ein Fotoerlebnis nicht geeignet sind. Die herkömmliche 2D-Druckbranche optimiert seit mehreren Jahrzehnten das Fotoerlebnis durch mehr Farben, eine höhere Brillianz, natürlichere Hauttöne und vieles mehr. Alles eine Selbstverständlichkeit für einen professionellen Fotodrucker. An dieser Stelle hinkt der 3D-Druck weit hinterher. Wobei man sagen muss, dass dies wahrscheinlich auch nicht die Zielsetzung der 3D-Druckerhersteller ist. Wie kommen wir jetzt aber zu unserem 3D-Fotoerlebnis? Herkömmliche Faltbögen kombiniert mit einem professionellen Fotodrucker sind für das junge Startup Tinstery die Lösung. Hierbei werden die 3D-Modelle digital modelliert und zu einem Faltbogen abgewickelt. Dieser Faltbogen kann dann über den Online-Designer im Online-Shop gestaltet werden. Beispielsweise kann der Benutzer sein Foto hochladen und auf dem Faltbogen platzieren. Der individualisierte Faltbogen wird im Anschluss ausgedruckt und zugeschnitten. Gerade der Zuschnitt erleichtert den Zusammenbau des 3D-Modells stark. Durch den Zusammenbau bekommt der Kunde zusätzlich zu seinem Fotoerlebnis auch ein DIY-Erlebnis und freut sich wenn das fertige 3D-Modell beispielsweise als Tiger an der Wohnzimmerwand hängt.



Informationen zu den 3D-Foto-Produkten:

Tiger: https://www.tinstery.de/wp/produkt/foto-origami-tiger/

Produktübersicht: https://www.tinstery.de/wp/produkt-kategorie/fotogeschenk/





Firmenportrait:

Deine Kreativität in die dritte Dimension zu bringen - das ist unsere Vision bei Tinstery. Wie sieht das konkret aus? Auf http.//www.tinstery.de kannst du ein 3D Modell wie beispielsweise den Tiger nach deinen Wünschen gestalten. Beispielsweise mit Fotos deiner letzten Urlaubsreise.

