18. Kölner Bierbörse, 02. - 04.09.2016 - Kölns größter Biergarten

(press1) - 22. August 2016 - 18. Kölner Bierbörse®, 02. - 04.09.2016, Köln-Innenstadt, MediaPark



Vom 02. bis zum 04. September findet die 18. Kölner Bierbörse im MediaPark statt. Bereits zum sechsten Mal verwandelt sich dieser dann in ein Paradies für Bierbliebhaber.



Über 30 Bier- und Imbissstände bieten Spezialitäten aus aller Welt an, welche in den zahlreichen Biergärten probiert werden können. Bei über 500 verschiedenen nationalen und internationalen Biersorten findet jeder etwas Passendes. Ob das klassische Kölsch, belgische Fruchtbiere, bayrische Biere oder ost- und südeuropäische Biere, auf der Kölner Bierbörse gibt es immer etwas Neues zu entdecken.



Es werden wieder viele einzigartige Highlights bereitstehen, um die Gäste zu begeistern: Neben dem "Haus der 131 Biere", welches mehrere hundert Sorten Flaschenbier anbietet, sind auch das spanische San Miguel, Kroatiens Karlovacko und das beliebte Hofbräu aus München vor Ort.



Erstmalig vertreten ist in diesem Jahr die Craft Beer Bar, die eine beeindruckend große Auswahl an "Craft Beer" mitbringt, welches selbst die gestandenen Bierkenner mit neuen Geschmackserlebnissen überrascht.



Diverse Walking Acts sorgen für zusätzliche musikalische Unterhaltung der Gäste und die vielen verschiedenen Biergärten laden zum Verweilen ein.



Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten Freitag und Samstag 15 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bierboerse.com.