30. Opladener Bierbörse, 11.-15.08.2016 - Großes Jubiläum

(press1) - 2. August 2016 - 30. Opladener Bierbörse®, 11.-15.08.2016

Leverkusen-Opladen, An der Schusterinsel



Wir feiern Jubiläum!



Die größte Bierbörse der Welt feiert 30jähriges Jubiläum und erstreckt sich aus diesem festlichen Anlass in diesem Jahr über fünf Tage. Somit werden bereits am Donnerstag, den 11. August um 18.00 Uhr die unzähligen Zapfhähne geöffnet. Bis einschließlich Montag, den 15. August können die Besucher wieder über 1.000 verschieden Biersorten aus aller Welt probieren oder auch als Flaschenbier mit nach Hause nehmen.



Passend zum runden Geburtstag erwartet die Gäste nicht nur ein Bühnenprogramm der Extraklasse. Am Donnerstagabend startet die Opladener Bierbörse mit dem Auftritt der bekannten Kölschband "Cat Ballou". Die vier Jungs werden die Stimmung ordentlich für eine Sensation anheizen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat: Ein musiksynchrones Feuerwerk, welches zu einer Reise durch 30 Jahre Bierbörsen-Geschichte einlädt, wird am Abend um 21.45 Uhr den Himmel über der Wupper erleuchten.



Am Freitag bringt die Leverkusener Cover-Band "No Vacancy" gute Laune auf die Bühne und Samstagabend wird es wie gewohnt rockig mit den "Jukebox Heroes".



Auch der Sonntag bringt ein besonderes Highlight mit sich: "Die Höhner" präsentieren nach gut 20 Jahren wieder eine ihrer phänomenalen Shows auf der Opladener Bierbörse. Zum Finale am Montagabend werden traditionell "Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe" das Publikum begeistern.



Die 30. Opladener Bierbörse ist am Donnerstag von 18 bis 24 Uhr geöffnet sowie von Freitag bis Montag von 15 bis 24 Uhr. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltungsfläche ist an allen fünf Tagen kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bierboerse.com.