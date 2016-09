25. Benrather Bierbörse(R), 29. - 31.07.2016

(press1) - 20. Juli 2016 - Düsseldorf-Benrath, Fußgängerzone und Heubesstraße



30 Jahre Bierbörsen in Deutschland, davon 25 Jahre in Benrath - Wir feiern Jubiläum!



Vom 29. bis zum 31. Juli verwandelt sich die Fußgängerzone Benraths bereits zum 25. Mal in ein Paradies für Bierliebhaber. Wer hätte im Jahr 1992 mit dieser Erfolgsgeschichte gerechnet?



In der Innenstadt und auf der Heubesstraße finden mehr als 50 Ausschank- und Speisegeschäfte Platz, welche den Gästen einheimische und außergewöhnliche Köstlichkeiten präsentieren. Bei rund 700 Biersorten aus aller Welt findet jeder etwas Passendes und auch der Hunger kann mit dem ein oder anderen kulinarischen Highlight gestillt werden.



Viele internationale Biersorten, wie das beliebte polnische Tyskie, das San Miguel aus Spanien oder die belgischen Fruchtbiere sind im Angebot. Auch die deutschen Biere präsentieren ihr Facettenreichtum: Ob das bayrische Augustiner, das Mönchshof oder Biere der Klosterbrauerei Neuzelle, wir präsentieren die große Vielfalt.



Erstmalig vertreten ist in diesem Jahr die Craft Beer Bar, die eine beeindruckend große Auswahl an "Craft Beer" mitbringt, welches selbst die gestandenen Bierkenner mit neuen Geschmackserlebnissen überrascht.



Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten Freitag 11 bis 23 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt zur gesamten Bierbörse ist kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bierboerse.com.





Veranstaltungsbüro Werner Nolden

An der Schusterinsel 11 a

51379 Leverkusen



Tel. 02171-3801



mailto:bierboerse@veranstaltungsbuero.de

http://www.bierboerse.com