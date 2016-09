21. Bonner Bierbörse(R), 22. - 24.07.2016 mit Open-Air Bühnenprogramm an allen Tagen

(press1) - 11. Juli 2016 - Vom 22. bis zum 24. Juli findet bereits die 21. Bonner Bierbörse in der Bonner Rheinaue statt. Im größten Biergarten Bonns können die Besucher ihre Aufmerksamkeit drei Tage lang Deutschlands beliebtestem Getränk widmen.



An über 80 Bier- und Speiseständen können die Gäste aus einer Palette von über 700 Bierspezialitäten ihr Lieblingsgetränk wählen. Die Auswahl erstreckt sich von Bayern über Italien bis hin nach Singapur und lässt die Herzen aller Bierliebhaber höher schlagen.



Neben dem wunderschönen Schiff, aus dem Störtebecker ausgeschenkt wird, sind auch die beliebte Klosterbrauerei Neuzelle, das Sagres aus Portugal und die bekannteste Biersorte Spaniens San Miguel vertreten. Auch das Guinness aus Irland, das Mühlen Kölsch und das polnische Zywiec können auf der Bonner Bierbörse wieder probiert werden.



Erstmalig vertreten in diesem Jahr ist die Craft Beer Bar, die eine große Auswahl an "Craft Beer" mitbringt, welches selbst die gestandenen Bierkenner mit neuen Geschmackserlebnissen überrascht.



Die Besucher erwartet wieder ein buntes Bühnenprogramm. Den Start wird in diesem Jahr am Freitagabend die beliebte kölsche Band "Cat Ballou" machen. Der schon traditionelle Auftritt von "Guildo Horn und seinen orthopädischen Strümpfen" darf natürlich nicht fehlen. Am Samstagabend wird der Meister die Gäste mit seiner unvergleichlichen Show mitreißen. Den Abschluss bildet am Sonntag die Phil Collins Coverband "Still Collins".



Der Eintritt zur Veranstaltung ist an allen drei Tagen kostenfrei!



Die Öffnungszeiten für die 21. Bonner Bierbörse lauten Freitag und Samstag von 15.00 bis 24.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 21.00 Uhr.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bierboerse.com.





Veranstaltungsbüro Werner Nolden

An der Schusterinsel 11 a

51379 Leverkusen



02171-3801



mailto:bierboerse@veranstaltungsbuero.de

http://www.bierboerse.com