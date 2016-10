"Linie - Fläche - Licht": Kunstausstellung im Rathaus Höhenkirchen

(press1) - 19. Oktober 2016 - Unter dem Titel "Linie-Fläche-Licht" zeigen der Höhenkirchener Künstler Joe Haneder und als Gast der Münchener Künstler Joachim Graf Werke in Mischtechnik, Engraving Art, Holzschnitt, Linolschnitt, Lithographie und Xylographie.



Joachim Graf ist Xylograph, Holzschneider, Linolschneider, Verleger, Journalist, Buchautor und lebt in München. Linien aus Licht sind alles, was er für das Kopfkino des Betrachters braucht. Seine stark stilisierten Drucke sind aus der Nähe betrachtet konkrete Kunst: Sie zerfallen in Flächen und abstrakte Formen, bilden das Material ab, auf das gedruckt wurde, liefern Landschaften mit Farbe und Weißraum. Aus der Distanz bilden sich die Muster aus den ins Holz oder Linoleum geschnittenen Lichtlinien: Frauen und Männer: Akte durch das Licht verhüllt und dennoch nackt. Menschen in Raum und Zeit - nah, persönlich und dennoch kaum sichtbar.



Joachim Grafs Bilder verändert sich an der Wand durch die Bewegung des Betrachters im Raum. So entsteht stets eine Spannung zwischen dem Betrachter und dem Betrachteten. Eine Beziehung entsteht und vergeht durch Nähe und Distanz.



Joe Haneder war von 1989 bis 1992 Mitglied der Ulmer Künstlergilde und des Künstlervereins "Die Brücke - Senden". Seit 1994 ist er Mitglied des Taufkirchner Künstlerkreises und seit 1996 Gründungsmitglied des KünstlerkreisesHöhenkirchen/Siegertsbrunn. Seine Engraving Art bildet unter anderem herausragende Teile seiner oberbayerischen Heimat ab. Die unterschiedlichen Farben seiner Linien fangen das Licht ein und tauchen seine Motive in eine einzigartige Stimmung.



AusstellungDie Ausstellung 'Linie - Fläche - Licht' kann im November 2016 zu den Öffnungszeiten des Rathauses Höhenkirchen (Rosenheimer Str. 26, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr, Do. auch 15 - 18 Uhr) besucht werden.



Vernissage Zur Vernissage im Rathaus Höhenkirchen am Freitag, den 11.11.2016, ab 18 Uhr, sind Sie herzlich eingeladen. Die Künstler werden anwesend sein.

