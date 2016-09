Baufritz baut auf SEO und SEA von Clicks

(press1) - 22. August 2016 - Clicks Online Business übernimmt Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung für den Ökohaus Pionier Baufritz. Der Hersteller exklusiver Ökohäuser baut sein internationales Suchmaschinenmarketing aus und setzt dabei unter anderem auf AdWords Anzeigen und Bing Ads. Mit gezielten SEO-Maßnahmen will Baufritz auch gesundheitsbewusste Bauherren auch in der Schweiz und Großbritannien erreichen.



Mehr internationale Reichweite für Baufritz



Im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) unterstützt Clicks Baufritz mit Onpage-Optimierung und Keyword-Analyse. Ziel ist ein Konzept, wie die vorhandenen Seiten des Webauftritts perfekt strukturiert und inhaltlich optimiert werden können.



Außerdem stärkt Clicks fortlaufend die Google Positionen von Baufritz in der Schweiz und in Großbritannien. Beide Länder-Websites werden konzeptionell weiterentwickelt, um den Nutzern von Suchmaschinen maßgeschneiderte Informationen zu deren Wunschhaus zu liefern. Auf diese Weise steigert Baufritz nicht nur die Anzahl sondern auch die Qualität neuer Leads.



Zur Neukundengewinnung in der Schweiz und in Großbritannien setzt Baufritz außerdem auf SEA-Kampagnen von Clicks. Clicks betreut Baufritz mit Google AdWords Anzeigen, Bing Ads und wiederholter Interessentenansprache via Remarketing.



Baufritz: Der Ökohaus-Pionier seit 1896



Baufritz mit Sitz in Erkheim (Allgäu) steht bereits seit 1896 für gesunden Hausbau. Jedes Ökohaus begeistert seine Bewohner mit nachhaltiger und zugleich exklusiver Bauweise. Ökologisch und hochgradig effizient verwirklichen Bauherren mit Baufritz ihr wohngesundes Zuhause. Die Experten für Energieeffizienz bieten darüber hinaus ökologische und baubiologische Beratung sowie einen Grundstücks-Service.

Clicks Online Business mit Sitz in Dresden, Berlin und München ist Spezialist für Online Performance Marketing. Mit den Schwerpunkten SEO, SEA und E-Commerce betreut Clicks sowohl deutsche als auch internationale Unternehmen. Mit gezielten Marketingmaßnahmen wird die Reichweite von Unternehmen im Internet gesteigert. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen für Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing und E-Commerce. In Seminaren und Workshops profitieren die Teilnehmer vom langjährigen Know-how und praktischen Erfahrungswerten.Kontakt:Clicks Online BusinessAn Der Mauer 101067 DresdenFon (0351) 65 31 20 10Fax (0351) 65 31 20 11