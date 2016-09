1. Delmenhorster Bierbörse(R), 23.-25.09.2016

(press1) - Delmenhorst / Fußgängerzone, 13. September 2016 - Vom 23. bis zum 25. September 2016 feiert die 1. Delmenhorster Bierbörse ihre Premiere vor dem schönen Rathaus. In Zusammenarbeit mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderung wird dann die Fußgängerzone in den größten Biergarten in Delmenhorst verwandelt.



Eine Bierbörse ist eine der Braukunst gewidmete Veranstaltung, die zu zwei Dritteln aus Biergeschäften und zu einem Drittel aus Speisegeschäften besteht. Das Veranstaltungsbüro Werner Nolden hat diese Veranstaltungsart bereits vor 30 Jahren ins Leben gerufen. Sie dient in erster Linie dazu, viele verschiedene Biersorten zu probieren, wobei man aus rund 300 heimischen und exotischen Biersorten auswählen kann. Der Genuss des Bieres steht klar im Vordergrund.



Rund 30 Brauereibetriebe und Imbisse finden in der Delmenhorster Innenstadt Platz und bieten nationale und internationale Spezialitäten an. Bei rund 400 verschiedenen Biersorten schlägt das Herz eines jeden Bierliebhabers höher.



Vertreten sind internationale Biersorten wie das spanische Urlaubsbier San Miguel, das Zywiec aus Polen oder das kroatische Karlovacko. Auch belgische Fruchtbiere stehen zum Genuss bereit und am "Haus der 131 Biere", mit über 250 verschiedenen Flaschenbieren, wählt man aus den verrücktesten Bieren, die die Welt zu bieten hat. Unsere heimischen Biersorten, wie z.B. das fränkische Mönchshof oder das bayrische Augustiner können ebenfalls probiert werden.



Die Öffnungszeiten der Veranstaltung lauten Freitag und Samstag 15 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenfrei!



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bierboerse.com.





Veranstaltungsbüro Werner Nolden

An der Schusterinsel 11 a

51379 Leverkusen



Tel. 02171-3801



E-Mail: bierboerse@veranstaltungsbuero.de

www.bierboerse.com