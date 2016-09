UEBERBIT: 20 Jahre Partner bei der digitalen Transformation

(press1) - 14. Juli 2016 - Rundes Jubiläum im Mannheimer Speicher 7: Am 15. Juli feiert die Digitalagentur UEBERBIT ihr 20-jähriges Bestehen. 1996 von Daniel Bönisch und Dr. Boris Stepanow gegründet zählt das Unternehmen heute zu den großen überregionalen Agenturen ihrer Branche. Zu ihren Auftraggebern gehören Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter verschiedene Global Player. Seit 2014 betreibt UEBERBIT auch ein Büro in Berlin, das den Kunden neben dem Mannheimer Hauptstandort als Anlaufstelle dient.



UEBERBIT wird seit der Gründung von Bönisch und Stepanow als Inhaber geleitet und beschäftigt inzwischen über 40 Mitarbeiter. Aufgrund seines kontinuierlichen Wachstums wechselte das Unternehmen seinen Standort mehrmals innerhalb der Quadratestadt, bevor es sich im Mai 2013 auf zwei Etagen eines ehemaligen Getreidespeichers am Mannheimer Rheinufer ansiedelte.



Ihre Auftraggeber unterstützt die Agentur mit individuellen Lösungen bei den wesentlichen Herausforderungen der digitalen Transformation in den Bereichen Marketing Automation, Digital Workplace und Business Solutions. "Die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden übertragen wir in passgenaue Konzepte und Anwendungen. Unsere Lösungen basieren stets auf zukunftsweisender Webtechnologie. Mit dieser digitalen Kompetenz sehen wir uns für künftige Herausforderungen gut aufgestellt", erläutert Dr. Boris Stepanow. "Unsere Applikationen helfen den Anwendern dabei, ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen - mithilfe von Portalen, Intranets oder speziellen Geschäftsanwendungen. Dass diese Lösungen oft in technisch komplexe Umfelder eingebettet werden müssen, gehört zu unserer Technologiekompetenz", ergänzt sein Kompagnon Daniel Bönisch.



Um ihren Kunden auch in den kommenden Jahren mit innovativen Projekten Investitionssicherheit bieten zu können arbeitet die Agentur permanent an ihrem hohen Qualitätsstandard. Entsprechend verleihen die Kunden im unabhängigen Rating-Portal Benchpark UEBERBIT seit mehr als zehn Jahren die Bestnote "Exzellent". In diesem Zusammenhang spielt auch die kontinuierliche Qualifikation und Weiterbildung der Mitarbeiter eine tragende Rolle, etwa im Rahmen von Zertifizierungen.



http://www.ueberbit.de